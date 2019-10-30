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30.10.2019 - 17:27 |

Yarın hava nasıl olacak? Yağmur var mı? (31 Ekim)

Türkiye genelinde son bir haftadır parçalı bulutlu bir hava hakimdi. Hava sıcaklığı bugün Doğu Anadolu hariç mevsim normallerindeydi. Şimdi vatandaşlar yarınki hava durumunu merak ediyor. İşte 31 Ekim hava durumu...

Yarın hava nasıl olacak? Yağmur var mı? (31 Ekim)

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahminine göre hava sıcaklıklarının yarın (Perşembe) ve Cuma günü ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde azalacağı, ancak hafta sonunda tekrar artacağı tahmin ediliyor. İşte 31 Ekim hava durumu...

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

31 Ekim Perşembe günü Trakya, Marmara ve Karadeniz yağmurlu olacak. Doğu Anadolu bölgesi ve Ege bulutlu olurken İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu olacak.

İstanbul 19-14, İzmir 24-14 ve Ankara 19-6 derece olacak.

Yarın hava nasıl olacak Yağmur var mı (31 Ekim)

 

 

 

 

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