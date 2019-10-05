Yarın hava nasıl olacak? Yağmur var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçtiği verilere göre hava sıcaklıklarının serin ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği, yağış alan yerlerde yer yer altına düşeceği, pazartesi gününden itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Meteoroloji yarın için Batı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Marmara'nın doğusu için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. İşte detaylar...

PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (21 -50 kg/m2), Kastamonu’nun kuzey ilçeleri, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (50-75 kg/m2) olması bekleniyor. Pazar günü öğle saatlerinden sonra Marmara’nın doğusunda, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyılarında etkisini kaybetmesi beklenen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra ve akşam Giresun’dan başlayarak zamanla Trabzon, Rize ve Artvin’de yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.