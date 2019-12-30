Yarın okullar tatil mi? 31 Aralık resmi tatil mi - 1 Ocak resmi oluyor mu? Yılbaşı resmi tatil sayılıyor mu?
Yarın yılın son günü. Bu yıl yılbaşı kutlama günü hafta içine denk geliyor. Dolayısıyla milyonlarca çalışan ve milyonlarca öğrenci yılbaşı günü hakkında bilgi almak istiyor. Yılbaşı resmi tatil sayılıyor mu? 31 Aralık - 1 Ocak resmi tatil mi? Salı gününü, Çarşamba gününe bağlayan gecede kutlanan yılbaşı resmi tatil mi?
Yılbaşı kutlamaları için heyecan dorukta. Saatler sonra yılbaşı kutlamaları tüm yurdumuzu saracak. Yeni yıla girmenin heyecanıyla tüm vatandaşlar coşkulu. Çaışan kesimin ve öğrenci kesimin merakla araştırdığı konulardan biri 2020 resmi tatiller oldu. Her yıl düzenli olarak yılın son gününün, yeni yılın ilk gününe bağlayan gecede yapılan yılbaşı kutlamaları vatandaşları heyecanlandırı ve meraklandırdı. 31 Aralık bu yıl Salı gününe denk gelirken, 1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor. Dolayısıyla Milyonlarca çalışan ve milyonlarca öğrenci '31 Aralık resmi tatil mi' , '1 Ocak resmi tatil mi' sorularına cevap arıyor. 2020 Yılının resmi tatil günleri belli oldu. Tüm özel günlerin hangi güne denk geldiği ve resmi tatil olup, olmadığıa haberimizde yer alıyor. Son günlerde en çok tartışma konusu olan yılbaşı resmi tatil mi, 31 Aralım yarım gün mü, 31 Aralık tatil mi, 31 Aralık resmi tatil ve 1 Ocak resmi tatil mi sorularının yanıtları belli oldu. İşte milyonların merakla araştırdığı o cevap...
2020 RESMİ TATİLLER
19 Mayıs 2020 Salı - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
23 Mayıs 2020 Cumartesi 1/2 - Ramazan Bayramı arefesi
24 Mayıs 2020 Pazar - Ramazan Bayramı 1. Gün
25 Mayıs 2020 Pazartesi - Ramazan Bayramı 2. Gün
26 Mayıs 2020 Salı - Ramazan Bayramı 3. Gün
15 Temmuz 2020 Çarşamba - Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Temmuz 2020 Perşembe - 1/2 Kurban Bayramı arefesi
31 Temmuz 2020 Cuma - Kurban Bayramı 1. Gün
01 Ağustos 2020 Cumartesi - Kurban Bayramı 2. Gün
02 Ağustos 2020 Pazar - Kurban Bayramı 3. Gün
03 Ağustos 2020 Pazartesi - Kurban Bayramı 4. Gün
30 Ağustos 2020 Pazar - Zafer Bayramı
28 Ekim 2020 Çarşamba - 1/2 Cumhuriyet Bayramı yarım gün
31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?
Son günlerde en çok araştırılan konulardan biri de Yılbaşı resmi tatil oluyor mu? 2020 Yılına girmeye ramak kala, vatandaşlar arasında merak konusu olan 31 Aralık ve 1 Ocak günleri resmi tatil mi? İşte cevabı...
1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?
31 Aralık Salı günü resmi tatil sayılmıyor. Yarın çalışanlar için tam gün mesai yaşanacak. Öğrenciler için de okullar açık olacak. 1 Ocak 2020 Çarşamba günü ise resmi tatil olacak. Çalışanlar işe gitmeyecek, öğrenciler için de okullar kapalı olacak.
29 Ekim 2020 Perşembe - Cumhuriyet Bayramı