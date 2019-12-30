Yarın okullar tatil mi? 31 Aralık resmi tatil mi - 1 Ocak resmi oluyor mu? Yılbaşı resmi tatil sayılıyor mu?

Yılbaşı kutlamaları için heyecan dorukta. Saatler sonra yılbaşı kutlamaları tüm yurdumuzu saracak. Yeni yıla girmenin heyecanıyla tüm vatandaşlar coşkulu. Çaışan kesimin ve öğrenci kesimin merakla araştırdığı konulardan biri 2020 resmi tatiller oldu. Her yıl düzenli olarak yılın son gününün, yeni yılın ilk gününe bağlayan gecede yapılan yılbaşı kutlamaları vatandaşları heyecanlandırı ve meraklandırdı. 31 Aralık bu yıl Salı gününe denk gelirken, 1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor. Dolayısıyla Milyonlarca çalışan ve milyonlarca öğrenci '31 Aralık resmi tatil mi' , '1 Ocak resmi tatil mi' sorularına cevap arıyor. 2020 Yılının resmi tatil günleri belli oldu. Tüm özel günlerin hangi güne denk geldiği ve resmi tatil olup, olmadığıa haberimizde yer alıyor. Son günlerde en çok tartışma konusu olan yılbaşı resmi tatil mi, 31 Aralım yarım gün mü, 31 Aralık tatil mi, 31 Aralık resmi tatil ve 1 Ocak resmi tatil mi sorularının yanıtları belli oldu. İşte milyonların merakla araştırdığı o cevap...

2020 RESMİ TATİLLER

19 Mayıs 2020 Salı - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

23 Mayıs 2020 Cumartesi 1/2 - Ramazan Bayramı arefesi

24 Mayıs 2020 Pazar - Ramazan Bayramı 1. Gün

25 Mayıs 2020 Pazartesi - Ramazan Bayramı 2. Gün

26 Mayıs 2020 Salı - Ramazan Bayramı 3. Gün

15 Temmuz 2020 Çarşamba - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Temmuz 2020 Perşembe - 1/2 Kurban Bayramı arefesi

31 Temmuz 2020 Cuma - Kurban Bayramı 1. Gün

01 Ağustos 2020 Cumartesi - Kurban Bayramı 2. Gün

02 Ağustos 2020 Pazar - Kurban Bayramı 3. Gün

03 Ağustos 2020 Pazartesi - Kurban Bayramı 4. Gün

30 Ağustos 2020 Pazar - Zafer Bayramı

28 Ekim 2020 Çarşamba - 1/2 Cumhuriyet Bayramı yarım gün

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

Son günlerde en çok araştırılan konulardan biri de Yılbaşı resmi tatil oluyor mu? 2020 Yılına girmeye ramak kala, vatandaşlar arasında merak konusu olan 31 Aralık ve 1 Ocak günleri resmi tatil mi? İşte cevabı...

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

31 Aralık Salı günü resmi tatil sayılmıyor. Yarın çalışanlar için tam gün mesai yaşanacak. Öğrenciler için de okullar açık olacak. 1 Ocak 2020 Çarşamba günü ise resmi tatil olacak. Çalışanlar işe gitmeyecek, öğrenciler için de okullar kapalı olacak.

29 Ekim 2020 Perşembe - Cumhuriyet Bayramı