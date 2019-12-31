Yarın tatil mi? 1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil olacak mı?

Yarın tatil mi olacak sorularını araştıran vatandaşlar, 1 Ocak resmi tatiller arasına giriyor mu sorguluyor. Aynı zamanda resmi tatilin tanımını öğrenmek isteyenler, resmi tatil nedir arayışında da bulunuyor.

Resmi tatil: Herhangi bir ülkede devlet otoriteleri tarafından kamu kuruluşlarının ve okulların tatil edildiği kısa dönem. Dinî, millî veya kültürel öneme haiz günler birçok ülkede resmî tatil ilan edilirler. Resmî tatiller genellikle 1 ila 5 gün uzunluğundadır.

Peki Yılbaşı tatil olacak mı? 1 Ocak resmi tatil mi? Yarın tatil mi?

1 OCAK YARIN RESMİ TATİL Mİ?

Yeni yılın ilk gününe girmemize saatler kaldı. Bu yıl yeni yılın ilk günü Çarşamba gününe denk gelmesi vatandaşları meraklandırdı. Resmi tatil olup olmadığı konusunda arayışa geçenler haberimizin içeriğinden bu soruya yanıt bulabilir.

1 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ RESMİ TATİL OLACAK.