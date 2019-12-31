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31.12.2019 - 13:19 |

Yarın tatil mi? 1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil olacak mı?

Yeni yıla girmemize saatler kaldı. Milyonlarca vatandaş 2020 yılına büyük umutlarla girecek. Bu akşam ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Plan yapan vatandaşlar ise yeni yılın ilk günü hakkında araştırma yapıyor. Yılbaşı tatil oluyor mu diye merak edenler, Google aramalarına 1 Ocak resmi tatil mi, yarın tatil mi sorularını yazıyor. İşte yeni yılın ilk günü 1 Ocak Çarşamba günü hakkında bilinmesi gerekenler...

Yarın tatil mi? 1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil olacak mı?

Yarın tatil mi olacak sorularını araştıran vatandaşlar, 1 Ocak resmi tatiller arasına giriyor mu sorguluyor. Aynı zamanda resmi tatilin tanımını öğrenmek isteyenler, resmi tatil nedir arayışında da bulunuyor.

Resmi tatil: Herhangi bir ülkede devlet otoriteleri tarafından kamu kuruluşlarının ve okulların tatil edildiği kısa dönem. Dinî, millî veya kültürel öneme haiz günler birçok ülkede resmî tatil ilan edilirler. Resmî tatiller genellikle 1 ila 5 gün uzunluğundadır.

Peki Yılbaşı tatil olacak mı? 1 Ocak resmi tatil mi? Yarın tatil mi?

1 OCAK YARIN RESMİ TATİL Mİ?

Yeni yılın ilk gününe girmemize saatler kaldı. Bu yıl yeni yılın ilk günü Çarşamba gününe denk gelmesi vatandaşları meraklandırdı. Resmi tatil olup olmadığı konusunda arayışa geçenler haberimizin içeriğinden bu soruya yanıt bulabilir.

1 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ RESMİ TATİL OLACAK.

 

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne baskınAmerikan savaş uçaklarının Ketaib Hizbullah üslerini vurmasını protesto eden göstericiler, Irak'taki büyükelçilik binasına girmeye çalışıyor. Binanın duvarını ateşe veren kalabalık grup arasında Haşdi Şabi milisleri de var. Reuters, ABD Büyükelçisi ile elçilik çalışanlarının tahliye edildiğini 'son dakika' koduyla duyurdu.
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