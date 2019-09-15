MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemYarından Sonra film oyuncuları kimlerdir?
15.09.2019 - 14:32 |

Yarından Sonra film oyuncuları kimlerdir?

Roland Emmerich'in yönetmen koltuğunda otuduğu Yarından Sonra 2004 yılında vizyona girmiştir. Aksiyon, bilimkurgu ve gerilim türündeki filmde heyecan dolu sahneler yer alıyor. Peki, Yarından Sonra film oyuncuları kimler?

Yarından Sonra film oyuncuları kimlerdir?

Kurtuluş Günü’nün yaratıcısı Roland Emmerich’den etkileyici bir aksiyon ve gerilim filmi daha.

İklim bilim uzmanı olan Jack Hall, Antarktika’da büyük bir buzulun koptuğunu keşfeder. Ancak henüz fark etmediği şey ise bu olayın, dünya popülâsyonunu etkileyecek bir doğal afetin tetikleyicisi oluşudur. Son üç haftadır aralıksız yağmurlar yağmaktadır ve tüm dünyada bir dizi iklimle ilişkili felaketler meydana gelmeye başlamıştır. Herkes dünyanın yeni bir buzul çağına girmekte olduğunu fark eder. İnsanlar, mümkün mertebe yaşadıkları alanları terk ederek güneye doğru daha sıcak iklim şartlarının olduğu bölgelere toplanmaya başlar. Jack, New York’ta mahsur kalan ve donma tehdidi altındaki oğlu ve arkadaşlarını kurtarmak için kendi canını ortaya koymaya hazırdır.

YARINDAN SONRA FİLM OYUNCULARI

Jake Gyllenhaal
Rolü : Sam Hall

Dennis Quaid
Rolü : Jack Hall

Emmy Rossum
Rolü : Laura Chapman

Sela Ward
Rolü : Dr Lucy Hall

Tamlyn Tomita
Rolü : Janet Tokada

Arjay Smith
Rolü : Brian Parks

Austin Nichols
Rolü : J.D.

Mucize kurtuluş! Boynundan girip koltuk altından çıktıKahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 30 santimetrelik kazık, 19 yaşındaki B.Ö.'nün boynundan girip sol kol altından çıktı. Tahta kazığı ameliyatla çıkaran KSÜ Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Bülent Güneri, genç kızın sadece bir kaburgasının kırıldığını, sinir ve damarlarının zarar görmediğini belirterek, "Tıp literatüründe bu şekilde boyundan girip koltuk altından çıkan bir cisim yok" dedi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yarından Sonra film oyuncuları kimlerdir?

Yarından Sonra film oyuncuları kimlerdir?

381 adet tarihi eser ele geçirildi! Çok sayıda gözaltı var

381 adet tarihi eser ele geçirildi! Çok sayıda gözaltı var

Tarafları ayırmak isterken canından olmuştu! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Tarafları ayırmak isterken canından olmuştu! Yeni görüntüler ortaya çıktı

FETÖ sanığı eski vali yeniden hakim karşısına çıkıyor

FETÖ sanığı eski vali yeniden hakim karşısına çıkıyor

Sıradaki Haber