Yarının Dünyası (Tomorrowland) filmi konusu ve başrol oyuncuları

Yarının Dünyası filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Macera, Bilim kurgu türünde çekilen 2015 yapımı Yarının Dünyası filmi Türkiye'de vizyonda kaldığı 7 hafta boyunca 162.651 seyirci tarafından izlendi.

YARININ DÜNYASI FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Yarının Dünyası filminin başrollerinde George Clooney, Hugh Laurine, Britt Robertson, Raffey Cassidy, Tim McGraw, Kathryn Hahn, Keegan-Michael Key ve Chris Bauer yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda İnanılmaz Aile ve Ratatuy filmlerinin yönetmeni Brad Bird, senaryo ayağında ise Jeff Jensen ile Prometheus ve Cowboys & Aliens filmlerinden tanıdığımız Damon Lindelof bulunuyor. Film; Lindelof, Bird, Jensen’in “Tomorrowland” adındaki hikayesinden uyarlandı.

Yarının Dünyası, izleyiciye sadece rüyalarda görülebilecek türden yeni boyutların içinde, aralıksız maceradan oluşan heyecanlı bir yolculuk vadediyor. Ortak bir kaderle birbirlerine bağlı olan, hayal kırıklıklarından yorgun düşmüş, bir zamanların dahi çocuğu Frank ve zeki, bilime meraklı Casey "Yarının Dünyası" olarak bilinen, zaman ve uzayda esrarengiz bir şekilde var olan yerin, sırlarını ortaya çıkarmak üzere tehlikeli bir yolculuğa çıkarlar. Filmin başrollerinde George Clooney, Britt Robertson, Hugh Laurie, Kathryn Hahn, Judy Greer gibi ünlü oyuncular var.