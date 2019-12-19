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19.12.2019 - 07:50 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Yasa dışı bahis şebekesinden çifte vurgun

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Şube ekipleri, aldığı bir ihbar üzerine 30 kişilik bir bahis çetesinin internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığını tespit etti.

Yasa dışı bahis şebekesinden çifte vurgun

6 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alınan şebekeye 9 Aralık sabahı operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Şube ekipleri, aldığı bir ihbar üzerine 30 kişilik bir bahis çetesinin internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığını tespit etti. 6 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alınan şebekeye 9 Aralık sabahı operasyon düzenlendi. İstanbul ve İzmir’de çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenleyen ekipler belirlenen 30 kişilik çetenin 26 üyesini gözaltına aldı. 

Ekipler, çete üyesi şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramalarda 191 adet banka kartı, 5 adet hesap cüzdanı, 65 bin 25 TL, 5 bin 58 dolar nakit para ile 9 adet bilgisayar, 1 tablet, farklı marka ve modellerde 56 adet cep telefonu ele geçirdi. Mahkemece tutuklanan 26 şüphelinin, şifre verip üye yaptıkları müşterilerinin, aldıkları kredi kartı bilgileriyle hesaplarını boşalttıkları tespit edildi. 

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