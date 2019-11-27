27.11.2019 - 14:41 | | DHA
Yaşadıkları dehşet gözlerine yansıdı!
İstanbul Büyükçekmece Murtaçeşme Mahallesi'ndende bir markete silahla gelen şapkalı bir kişi, kasada bulunan 1080 lirayı alarak kayıplara karıştı.
Olay, Muratçeşme Mahallesi Nükte Sokak üzerinde bulunan bir markette saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Elinde tabanca bulunan 20 yaşlarında şapkalı bir kişi, market çalışanlarını tehdit ederek etkisiz hale getirdi. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, elindeki tabancayı doğrultarak, kasadaki paraları istedi.
Kasiyerden kasada bulunan 1080 TL'yi alan şüpheli Büyükçekmece yönüne yaya kaçarak izini kaybettirdi. Olayın bildirilmesi üzerine geniş güvenlik önlemi alınırken, marketteki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Sevk edilen ekip de parmak izi çalışması yaptı. Soruşturma ve operasyona devam ediliyor.
Numaracı köpek vatandaşları seferber ettiBursa’da bir süre aksayarak yürüdükten sonra kendisini yere bırakan köpeği gören vatandaşlar seferber oldu. Şehrin en işlek caddesinde baygın halde yerde yatan köpeğin etrafında toplanan onlarca kişi aramadık yer bırakmayıp yardım istedi. Ancak bir süre sonra olay yerine gelen bir esnaf köpeğin numarasını ortaya çıkardı. Kendini sevdirmek için numara yaptığı anlaşılan köpek, bir süre sonra ayağa kalkıp yürüyünce kalabalık büyük şaşkınlık yaşadı.