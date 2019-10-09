Yasadışı bahise havadan takip, karadan operasyon!

Yasadışı bahis şebekelerine yönelik olarak yapılan çalışmalarda İstanbul merkez olmak üzere Antalya ve Tekirdağ'da örgütlenip sanal ortamda yasa dışı bahis oynattığı belirlenen bir şebekeyi belirleyip takibe alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri 6 aylık bir teknik ve fiziki takip çalışması yaptı. Çalışmaların ardından çeteye geçtiğimiz hafta savcılık kararıyla İstanbul, Antalya ve Tekirdağ'da operasyon düzenleyen ekipler, eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonlarda aralarında çete elebaşının da bulunduğu 41 şüpheli şahısı adreslerinde yakalayıp gözaltına aldı.

Helikopter desteğinde Özel Harekat Timleri'nin katılımıyla gerçekleşen ve terör operasyonlarını aratmayan baskınlarda, adreslerde ele geçirdiği ve sanal kumar oynamada kullanıldığını belirlediği şebekeye ait 4 tablet bilgisayar, 9 dizüstü bilgisayar, 53 sim kart, 48 cep telefonu, 19 harici belleğe el koyan ekipler, yine yasadışı bahisten temin edildiğini değerlendirdiği çeteye ait 120 bin 420 lira nakit paraya da el koydu.

Yasa dışı bahis hesaplarının tutulduğu çok sayıda defter ve ajandaların yanı sıra çok sayıda banka kartı ve hesap cüzdanın ele geçirildiği operasyonda işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 41 şüpheli şahıstan aralarında çete elebaşının da bulunduğu 18 şebeke üyesi tutuklandı, 23 ise adli kontrol hükmüyle serbest kaldı. Polisin, çökertilen şebekenin diğer sanal bahis ve kumar şebekeleriyle ilgili bağlantısını tespit etmeye yönelik çalışması devam ediyor.