Yasağa rağmen aynı manzara!

Kurban Bayramlarında kesimlerin hijyen ortamlarda yapılması, sokakların, park ve bahçelerin kan gölüne dönmemesi için yapılan uyarılar yine işe yaramadı. Yine yasaklara uyulmadı, sokaklar yine ürkütücü manzaralara sahne oldu, yine akan kanlar denizin mavisine karıştı.

Bayram namazının ardından kurban sahipleri satın aldıkları kurbanlıkları teslim almak için kurban satış yerlerine gitti. Yetkililerin yaptığı uyarıları ve uygulanacak cezaları dikkate almayan bazı vatandaşlar kurbanlarını evlerinin önünde, sokak aralarında, boş arsa veya inşaatlarda kesti. Bu durum başta İstanbul olmak üzere pek çok şehirde istenmeyen görüntülere neden oldu.

Mezbaha gibi

İstanbul’da istenmeyen görüntülerin en sık yaşandığı adreslerden biri Başakşehir’e bağlı Altınşehir’di. Bölgedeki boş arazide çok sayıda kişi yasak olmasına rağmen kurban kesimi yaptı. Kaçak kesimin yapıldığı alanda herhangi bir zabıta ekibinin denetim yapmaması dikkat çekti. Halkalı, Esenyurt ve Bağcılar’da da sokaklarda sağlıksız koşullarda kurban kesimi vardı.





‘Sıra geç geliyor’

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyelerin gösterdiği yerler dışında umuma açık alanlarda kurban satışı ve kesimi yapanlara 287 lira idari para cezası verileceği bildirmesine rağmen İstanbul’da sokakların yine kan gölüne döndü. Halkalı’da sokakta kurban kesimi yapan bir vatandaş cezadan haberdar olduğunu belirtip şunları söyledi: “Yıllardır biz kendi evimizin önünde kurbanımızı kendimiz kesiyoruz bu yıl da böyle oldu. Şimdiye kadar bir şey olmadı. Belediyenin belirlediği alanda kesersek sıra geç geliyor. Bu yıl için sorduk, bayramın ikinci günü keseceklerini söylediler.” Esenyurt’ta ara sokakta kesim yapan vatandaşlar ise “Kendi kurbanımızı kendimiz kesersek sevabı daha çok olur” iddiasında bulundu.

Başkent’te de tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşlar kesim noktaları dışındaki açık alanlarda kurbanlarını kesmeyi tercih etti. özellikle Keçiören ve Yenimahalle’ye bağlı mahallelerde sokak ortasında, evlerin bahçesinde, boş arazilerde kesim yapan vatandaşlar objektiflere yansıdı.

Sağlıksız koşullarda kesim yapanlar kendilerini uyarmaya gelen zabıtalara tepki gösterdi. Zabıtalar işlem yapmadan gitmek zorunda kaldı.

Boğaz yine kızıla boyandı

Her Kurban Bayramı’nda kesilen kurbanlıkların kanları kesim yerlerinden kanallar aracılığıyla İstanbul Boğazı’na akıyordu. Alınan önlemler işe yaramış ve geçen yıl bu kötü görüntüler yaşanmamıştı. Ancak bu yıl yine Üsküdar ve çevresindeki kurban kesim alanlarında kesilen kurbanlıkların kanı Boğaziçi’ne aktı. Beylerbeyi sahilinde denizin mavisiyle kan birbirine karıştı. İSKİ ve İSTAÇ ekipleri Beylerbeyi Sahili’nde temizleme çalışmaları yaptı.

Acemi kasaplar kendilerini kesti

Hastaneler bu Kurban Bayramı’nda da acemi kasaplarla doldu. Hayvan darbeleri ya da bıçakla yaralanan İstanbul’da bin 999, Türkiye genelinde 5 bin 341’den fazla kişi hastanelere akın etti. İstanbul’da durumu ağır olan 37 kişi ameliyata alındı.

Manisa’da koçun boynuz darbeleriyle hastanelik olan Yılmaz Pedili’nin yaralı bacağına 10 dikiş atıldı. Mersin’in Tarsus ilçesinde Kurban Bayramı’nın ilk günü Yusuf Bulden (56), kurbanlık koyunu kesmek isterken, yanlışlıkla elini kesti.

Adıyaman Gerger’de Mehmet Yeşilkaya adlı vatandaş, boğayı kesmek için yere yatırmak isterken altında kalıp ağır yaralandı.

Kıdemli acemi

Kahramanmaraş’ta Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nin gelerek tedavilerini yaptıran acemi kasaplardan Kadir Ceyhan, geçen bayramda sağ elini, bu bayramda da sol elini kestiğini belirterek, “İnsan iki defa keser mi, kesermiş. Kendi kurbanımızı keserken bıçağı elime soktum” dedi.

Arı soktu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Erciyesevler mahallesinde Mustafa Duru (33) adlı vatandaş evine gelen kasabın kestiği kurbanını parçalara ayırırken eline arı soktu. Arıya alerjisi olan Duru, hemen Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Duru, daha sonra kentteki özel hastaneye sevk edildi. Sağlık durumu ağır olan Duru, yoğun bakıma alındı. HABER MERKEZİ

Firari boğalar korku yarattı

Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da firari boğa heyecanı yaşandı. Sahiplerinin elinden kaçan boğalar ortalığı birbirine kattı. Rize’de kaçan boğa çay bahçesine girdi. Saldırganlaşan boğadan kaçmaya çalışırken düşen iki gazeteci de yaralandı.