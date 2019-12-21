Yasak aÅŸk dehÅŸeti! Silah sesini duyan yardÄ±m istedi

Olay, akÅŸam 16.00 sÄ±ralarÄ±nda Merkezefendi Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. BÃ¼rgen GÃ¼neÅŸ(46) adlÄ± kadÄ±n, aralarÄ±nda gÃ¶nÃ¼l iliÅŸkisi olduÄŸu iddia edilen mali mÃ¼ÅŸavir Selahattin BeydaÅŸlÄ±(54)'nÄ±n 20 katlÄ± binanÄ±n ikinci katÄ±ndaki ofisine geldi. Odaya geÃ§en kadÄ±n ile Selahattin BeydaÅŸlÄ±, arasÄ±nda henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle tartÄ±ÅŸma baÅŸladÄ±. Â

TartÄ±ÅŸma bÃ¼yÃ¼yerek kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. BÃ¼rgen GÃ¼neÅŸ'in, BeydaÅŸlÄ±'yÄ± silahla gÃ¶ÄŸsÃ¼nden ve baÅŸÄ±ndan vurarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼p aynÄ± silahÄ± baÅŸÄ±na dayayarak intihar ettiÄŸi iddia edildi. Bu sÄ±rada ofisin diÄŸer odalarÄ±nda bulunan 3 kiÅŸi silah seslerini duyunca Ã§evredekilerden yardÄ±m istedi. Olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. Ofise gelen 112 ekipleri, BeydaÅŸlÄ± ile GÃ¼neÅŸ'in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ofiste incelemelerde bulunurken, o sÄ±rada ofiste bulunanlar da ifadeleri alÄ±nmak Ã¼zere karakola gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Mali mÃ¼ÅŸavirlik yapan BeydaÅŸlÄ±'nÄ±n evli ve Ã§ocuklu olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â

Polis ekiplerinin olayla ilgili baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar Â ise sÃ¼rÃ¼yor.Â