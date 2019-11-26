İstanbul'da bir binanın 5. katından düşen kadın ve erkek hayatını kaybetti.

Olay, Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde dün 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, evine gelen koca Hüseyin K., eşi Zeynep K.'nın (24), kapıyı geç açmasından şüphelendi. İçeri giren Hüseyin K., evde başkasına ait bir erkek montu fark etti. Evin odalarını gezen koca, kapının arkasına saklanan Aykut D.'yi (30) gördü. Bir süre adamla boğuşan koca, daha sonra eşini ve sevgilisini odaya kilitleyerek, haber verdiği akrabalarını beklemeye başladı.

"AŞAĞI ATLADILAR"

Yarım saat sonra olay yerine gelen akrabaları, içeri girmek isterken dışarıdan çığlık sesleri duyuldu. İçeri giren koca Hüseyin K., ile akrabaları aşağıya baktıklarında Zeynep K. ve Aykut D.'yi yerde yatarken gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri genç kadının öldüğünü belirlerken, yaralı sevgili Aykut D. hastaneye kaldırıldı. Ancak Aykut D. doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Genç kadının yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, koca Hüseyin K., ile bir akrabasını gözaltına aldı.

Hüseyin K., ilk ifadede Aykut D. ile boğuştuğunu, daha sonra eşi Zeynep K. ile odaya kilitlediğini söyledi. Hüseyin K. ifadesinde balkona çıkan Zeynep K. ve Aykut D.'nin aşağıya atladığını iddia etti.

SABAH