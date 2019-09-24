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24.09.2019 - 07:58 |

Yasak Elma 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 50. bölümde...

Yasak Elma 50. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Şahika'nın planları ortalığı karıştırırken Yıldız ve Ender'in birlikte hareket etmesi Şahika'yı zorlamaya başladı. Peki, Yasak Elma 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 50. bölümde...

Pazartesi akşamları ekrana gelen Yasak Elma son bölümü ile yine izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı. Şahika, Erim'in sağlığı ile oynamaya devam ediyor. Şahika ise Erim'in sağlığı için Yıldız'a yardım etmek zorunda kalır.

YASAK ELMA 50. BÖLÜMDE

Ender’in Şahika’yı suçlamasıyla ev yangın yerine döner. Ender Erim’in sağlığı için, Yıldız’a yardım etmek zorunda olduğunu biliyordur. Yıldız ve Ender artık bir takım da olsalar, Şahika gibi bir güçle baş etmeleri zordur. Şahika’nın ise artık alt etmesi gereken iki düşmanı vardır. Bunun için elinden geleni ardına koymayacaktır.

Şahika, Ender'e karşı bir kez daha üstünlük sağlarken Yıldız köşeye sıkışır. Gerçekleri anlatması için getirdiği kişi Şahika'nın istediği şekilde olayları anlatır. Yıldız'ın uzaklaşmak için kendi evine geldiğini ve ortalarda gözükmemesi gerektiğini söylediğini evdekilere aktarır.

YASAK ELMA 51. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

50. son bölümü ile ekrana gelen Yasak Elma'nın 51. bölüm fragmanı da heyecanla bekleniyor. Yıldız, Şahika'nın planına nasıl karşılık verecek. Kendini bu iftiradan aklayabilecek mi merak konusu.

Yasak Elma 51. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York temaslarıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda, Cezayir ve Hindistanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısında yer aldı.
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