Yasak Elma 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 50. bölümde...

Pazartesi akşamları ekrana gelen Yasak Elma son bölümü ile yine izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı. Şahika, Erim'in sağlığı ile oynamaya devam ediyor. Şahika ise Erim'in sağlığı için Yıldız'a yardım etmek zorunda kalır.

YASAK ELMA 50. BÖLÜMDE

Ender’in Şahika’yı suçlamasıyla ev yangın yerine döner. Ender Erim’in sağlığı için, Yıldız’a yardım etmek zorunda olduğunu biliyordur. Yıldız ve Ender artık bir takım da olsalar, Şahika gibi bir güçle baş etmeleri zordur. Şahika’nın ise artık alt etmesi gereken iki düşmanı vardır. Bunun için elinden geleni ardına koymayacaktır.

Şahika, Ender'e karşı bir kez daha üstünlük sağlarken Yıldız köşeye sıkışır. Gerçekleri anlatması için getirdiği kişi Şahika'nın istediği şekilde olayları anlatır. Yıldız'ın uzaklaşmak için kendi evine geldiğini ve ortalarda gözükmemesi gerektiğini söylediğini evdekilere aktarır.

YASAK ELMA 51. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

50. son bölümü ile ekrana gelen Yasak Elma'nın 51. bölüm fragmanı da heyecanla bekleniyor. Yıldız, Şahika'nın planına nasıl karşılık verecek. Kendini bu iftiradan aklayabilecek mi merak konusu.

Yasak Elma 51. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.