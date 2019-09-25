Yasak Elma 51. YENİ bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ender Sabri'den büyük kazık yedi!

Pazartesi günü ekrana gelen Yasak Elma'nın son bölümünde Ender Şahika'nın gerçek yüzünü ortaya çıkaracaktı ki, Şahika büyük oyunu bozdu. Ender rezil olmakla kalmadı aynı zamanda Erim'in gözünden de iyice düştü. Şimdi yeni bölümde Ender'in bu durumdan nasıl sıyrılacağı merak ediliyor. Seyirci ise 'Yasak Elma 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorusuna cevap arıyor.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı genelde perşembe günleri yayınlanıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender’in Şahika’yı suçlamasıyla ev yangın yerine döner. Ender Erim’in sağlığı için, Yıldız’a yardım etmek zorunda olduğunu biliyordur. Yıldız ve Ender artık bir takım da olsalar, Şahika gibi bir güçle baş etmeleri zordur. Şahika’nın ise artık alt etmesi gereken iki düşmanı vardır. Bunun için elinden geleni ardına koymayacaktır.