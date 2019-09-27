Yasak Elma 51. yeni bölüm fragmanı... Yıldız doğum yaptı ama...

Yasak Elma 51. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Ender, Erim'i göremediği için büyük acı çekiyor. Yıldız doğum yapıp bebeğini kucağına alıyor. Ender ve kardeşi çocuğun Halit'ten olduğunu göstermek için plan yapıyor. Fakat Şahika onları tuzağa düşürüyor ve plan suya düşüyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender’in Şahika’yı suçlamasıyla ev yangın yerine döner. Ender Erim’in sağlığı için, Yıldız’a yardım etmek zorunda olduğunu biliyordur. Yıldız ve Ender artık bir takım da olsalar, Şahika gibi bir güçle baş etmeleri zordur. Şahika’nın ise artık alt etmesi gereken iki düşmanı vardır. Bunun için elinden geleni ardına koymayacaktır.