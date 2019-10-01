Yasak Elma 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bebek doğdu...

Pazartesi akşamları ekrana gelen Yasak Elma son bölümü ile yine çok konuşuldu. Yıldız'ın doğumu gerçekleşti. Bebeğin babasının Halit olup olmadığını öğrenmek için DNA testi yapıldı. Fakat bebeğin babası Halit çıkmadı. Yıldız bu haber karşısında büyük şok yaşarken, Ender de durumdan şüphelendi.

Şahika'nın yeni oyunu bu mu? Yıldız'ın bebeği başkasına mı veriliyor? Yasak Elma 52. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.