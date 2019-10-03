Yasak Elma 52. bölüm framganı! Yıldız bebeğine kavuşacak mı?

Yasak Elma 52. bölüm fragmanını yayınladı. Yeni bölümü heyecanla beklenen dizi 52. bölümü ile 7 Ekim Pazartesi günü ekrana gelecek.

Şahika'nın planı sonucu Halit bebeğin kendisinden olmadığını öğrenmiş ve Yıldız'a cephe almıştır. Ender ise Yıldız'ın yanında olmaya devam eder ve Yıldız'ın oğluna kavuşması için her şeyi yapar. Şahika, Yıldız'ın bebeğini nereye gönderiyor? Yıldız bebeğine kavuşabilecek mi?

YASAK ELMA 52. BÖLÜM FRAGMANI