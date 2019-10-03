03.10.2019 - 09:28 |
Yasak Elma 52. bölüm framganı! Yıldız bebeğine kavuşacak mı?
Yasak Elma yeni bölüm fragmanını yayınladı. Pazartesi akşamları ekrana gelen dizinin son bölümünde Şahika'nın oyunu ile hastanede işler karışmış Yıldız ve Halit bebek ile ilgili gerçek raporu görememişti. Peki, Yıldız bebeğine kavuşacak mı? İşte Yasak Elma 52. bölüm fragmanı...
Yasak Elma 52. bölüm fragmanını yayınladı. Yeni bölümü heyecanla beklenen dizi 52. bölümü ile 7 Ekim Pazartesi günü ekrana gelecek.
Şahika'nın planı sonucu Halit bebeğin kendisinden olmadığını öğrenmiş ve Yıldız'a cephe almıştır. Ender ise Yıldız'ın yanında olmaya devam eder ve Yıldız'ın oğluna kavuşması için her şeyi yapar. Şahika, Yıldız'ın bebeğini nereye gönderiyor? Yıldız bebeğine kavuşabilecek mi?
YASAK ELMA 52. BÖLÜM FRAGMANI