30.09.2019 - 23:05 |
Yasak Elma 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
FOX TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Yasak Elma, 51. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme sahne oldu. İlgilyle izlenen dizinin yeni bölümüne Şahika'nın öldürücü darbesi damga vurdu. Peki gözlerin çevrildiği Yasak Elma 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
YASAK ELMA 51. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yasak Elma yeni bölümünde Ender, Sabri’nin ihaneti karşısında ne yapacağını şaşırırken, kendini Erim’e aklamaya çalışır.
Ender ve Yıldız, Şahika’nın asıl yüzünü Halit’e göstermek için yeni bir plan yaparlar. Planlarının başarıya ulaştığını düşündükleri sırada Şahika’nın uzun zamandır üstünde çalıştığı öldürücü darbesiyle sarsılırlar.
YASAK ELMA 52. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Yasak Elma 52. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...
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