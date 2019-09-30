Yasak Elma 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YASAK ELMA 51. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Yasak Elma yeni bölümünde Ender, Sabri’nin ihaneti karşısında ne yapacağını şaşırırken, kendini Erim’e aklamaya çalışır.

Ender ve Yıldız, Şahika’nın asıl yüzünü Halit’e göstermek için yeni bir plan yaparlar. Planlarının başarıya ulaştığını düşündükleri sırada Şahika’nın uzun zamandır üstünde çalıştığı öldürücü darbesiyle sarsılırlar.



YASAK ELMA 52. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Yasak Elma 52. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...