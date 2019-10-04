Yasak Elma 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Yıldız bebeğine kavuşuyor

Yasak Elma 52. bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde yeni doğum yapan Yıldız, Şahika'nın oyunu sonrası çocuğuna veda etmek zorunda kalıyor. Yıldız çocuğundan ayrı büyük acılar çekiyor. Ona yardım elini yine Ender uzatıyor. Ender'in hamlesi sonrası Halit bebeği kendi eliyle getiriyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender, Sabri’nin ihaneti karşısında ne yapacağını şaşırırken, kendini Erim’e aklamaya çalışır.

Ender ve Yıldız, Şahika’nın asıl yüzünü Halit’e göstermek için yeni bir plan yaparlar. Planlarının başarıya ulaştığını düşündükleri sırada Şahika’nın uzun zamandır üstünde çalıştığı öldürücü darbesiyle sarsılırlar.