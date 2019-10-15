Yasak Elma 53. bölüm 2. fragmanı yayınlandı? Yeni bölüm ne zaman?

FOX ekranlarında izleyici ile buluşan Yasak Elma dün akşam yeni bölümü yayınlamadı. Milli maç nedeniyle 53. bölümü ekrana gelmeyen Yasak Elma 21 Ekim Pazartesi kaldığı yerden devam edecek. Yasak Elma 53. bölüm için yeni bir fragman daha yayınladı.

YASAK ELMA 53. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız'ın köşke geri dönmesi ve oğlu için sünnet organizasyonu yapması olayların seyrini değiştiriyor. Partiye Ender de davetli. Şahika'nın planlarını suya düşüren Ender eski günlerine geri dönüyor. Peki, Şahika'nın yeni planı ne olacak?

YASAK ELMA 53. BÖLÜM FRAGMANI - 2

YASAK ELMA 53. BÖLÜM FRAGMANI