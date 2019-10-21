Yasak Elma 53. bölüm fragmanlarında Şahika'nın düzeni yıkılıyor!

Yasak Elma 53. yeni bölüm fragmanları yayınlanmaya devam ediyor. Pazartesi akşamları ekrana gelen Yasak Elma dizisinde bu hafta Yıldız nihayet yeni dünyaya gelen çocuğun Halit'den olduğu gerçeğini ortaya çıkarmayı başarmıştır. Halit'e ya biz ya o kadın seçeneğini sunan Yıldız evde yeniden güçlü konuma gelmeye başlamış Şahika'nın kurduğu düzen alt üst olmaya başlamıştır.

Halit çocuğunun görememe riskini göz önünde bulundurmaz bile. Halit Can'ın sünnet düğünü için yapılan partiye Yıldız istediği herkesi çağırma ayrımcılığına erişmiş ve Ender'i de bu oyunun içine sokmayı başarmıştır. Yıldız'ın planları elbetteki bununla da sona ermeyecektir. En büyük şoku Halit, Yıldız'ın elinde boşanma celbi ile gelmesi ile yaşayacaktır. Yasak Elma 53. bölümü ile bu akşam Fox TV'de...

YASAK ELMA 53. BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 53. BÖLÜM 2. FRAGMANI