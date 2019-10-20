20.10.2019 - 11:06 |
Yasak Elma 53. yeni bölüm 2. fragmanı... Efsane geri döndü!
Yasak Elma 53. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Yıldız çocuğu sünnet düğünü yapıyor. Düğüne herkes davetli... Şahika ile Ender'in yüzleşmesi ise düğüne damga vuracak gibi...
Yasak Elma 53. bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde Halit Can için Yıldız sünnet düğünü organize ediyor. Davetliler arasında Ender de var... Bu durum Şahikanın pek hoşuna gitmese de Ender tüm kozunu sahaya sürüyor ve Şahika'yı alt etmeyi başarıyor. Bakalım dumur olan Şahika nasıl bir plan çizecek.
Yasak Elma 53. bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde Yıldız, Halit'i elinde tutmak istiyor. Halit'e "Ya o kadın ya biz" diyen Yıldız resti çekiyor. Halit, Şahika'ya oğlumdan ayrı kalamayacağını söylüyor. Bunu duyan Şahika neye uğradığını şaşırırken Yıldız'ı devre dışı bırakmaya karar veriyor. Plan işe yaramış olacak ki, Yıldız Halit'ten boşanma kararı alıyor.
Havalı tabanca ile vurulan yavru kediye sahip çıktılarRusya'da yavru bir kediye, kimliği belirsiz bir kişi tarafından metal boncuk atan havalı tabanca ile 9 el ateş edildi. Ölüme terk edilen yavru kedi, getirildiği hayvan koruma merkezinde ameliyata alındı ve kurşunların yarısından fazlası çıkarıldı. Yavru kedinin iyileşme süreci sosyal medyada hayvan koruma merkezince paylaşıldı.