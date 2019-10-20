Yasak Elma 53. yeni bölüm 2. fragmanı... Efsane geri döndü!

Yasak Elma 53. bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde Halit Can için Yıldız sünnet düğünü organize ediyor. Davetliler arasında Ender de var... Bu durum Şahikanın pek hoşuna gitmese de Ender tüm kozunu sahaya sürüyor ve Şahika'yı alt etmeyi başarıyor. Bakalım dumur olan Şahika nasıl bir plan çizecek.

Yasak Elma 53. bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde Yıldız, Halit'i elinde tutmak istiyor. Halit'e "Ya o kadın ya biz" diyen Yıldız resti çekiyor. Halit, Şahika'ya oğlumdan ayrı kalamayacağını söylüyor. Bunu duyan Şahika neye uğradığını şaşırırken Yıldız'ı devre dışı bırakmaya karar veriyor. Plan işe yaramış olacak ki, Yıldız Halit'ten boşanma kararı alıyor.