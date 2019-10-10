Yasak Elma 53. yeni bölüm fragmanı... 'Senden boşanıyorum'

Yasak Elma 53. bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde Yıldız, Halit'i elinde tutmak istiyor. Halit'e "Ya o kadın ya biz" diyen Yıldız resti çekiyor. Halit, Şahika'ya oğlumdan ayrı kalamayacağını söylüyor. Bunu duyan Şahika neye uğradığını şaşırırken Yıldız'ı devre dışı bırakmaya karar veriyor. Plan işe yaramış olacak ki, Yıldız Halit'ten boşanma kararı alıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, bebeğinin Halit'ten olduğunu ispat etmeye çalışırken, Ender kendisine Yıldız’dan bir fayda gelmeyeceğini anlamıştır.

Şahika, Halit’i tamamen avucunun içine almayı başardığını düşünerek, planının geri kalanını uygulamaya koyar.

Halit, Yıldız’ın ona ihanet ettiğini sanarak Yıldız’ı tamamen hayatından çıkarmak için harekete geçer.

Yıldız perişan bir haldeyken yine ona eski düşmanı el uzatacaktır.