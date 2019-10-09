Yasak Elma 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Yıldız'dan şoke eden hamle

Yasak Elman'nın 53. bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde Yıldız, Halit'e "Ya o ya biz" diyerek resti çekiyor. Halit oğlundan ayrı kalamayacağını Şahika'ya söylüyor. Şahika neye uğradığını şaşırırken beklenmedik bir hamlede bulunuyor. Yıldız ise 180 derece dönerek Halit'ten ayrılmaya karar veriyor. Bu işte Şahika'nın parmağı var mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, bebeğinin Halit'ten olduğunu ispat etmeye çalışırken, Ender kendisine Yıldız’dan bir fayda gelmeyeceğini anlamıştır.

Şahika, Halit’i tamamen avucunun içine almayı başardığını düşünerek, planının geri kalanını uygulamaya koyar.

Halit, Yıldız’ın ona ihanet ettiğini sanarak Yıldız’ı tamamen hayatından çıkarmak için harekete geçer.

Yıldız perişan bir haldeyken yine ona eski düşmanı el uzatacaktır.