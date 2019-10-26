Yasak Elma 54. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yıldız Ender'e taşınıyor...

FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezona da hareketli başlayan dizinin 54. bölüm fragmanları izleyenleri meraklandırdı.

28 Ekim Pazartesi akşamı yeni bölümü ile ekrana gelecek olan Yasak Elma'da Yıldız, Ender'in evine taşınıyor. Zehra ile kitap tanıtımı için programa katılan Yıldız Halit'e büyük şok yaşatıyor. Öte yandan Ender, Şahika'nın telefonda görüştüğü kişiye ulaşmak üzere. Şahika'nın planları ortaya çıkacak mı?

YASAK ELMA 54. BÖLÜM FRAGMANI - 2

YASAK ELMA 54. BÖLÜM FRAGMANI