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26.10.2019 - 17:09 |

Yasak Elma 54. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yıldız Ender'e taşınıyor...

Yasak Elma yeni bölüm için bir fragman daha yayınladı. Pazartesi akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölümünde Yıldız Ender'e taşınıyor. Ender'in Şahika ile ilgili planları ise devam ediyor. İşte Yasak Elma 54. bölümden ilk detaylar...

Yasak Elma 54. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yıldız Ender'e taşınıyor...

FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezona da hareketli başlayan dizinin 54. bölüm fragmanları izleyenleri meraklandırdı.

28 Ekim Pazartesi akşamı yeni bölümü ile ekrana gelecek olan Yasak Elma'da Yıldız, Ender'in evine taşınıyor. Zehra ile kitap tanıtımı için programa katılan Yıldız Halit'e büyük şok yaşatıyor. Öte yandan Ender, Şahika'nın telefonda görüştüğü kişiye ulaşmak üzere. Şahika'nın planları ortaya çıkacak mı?

YASAK ELMA 54. BÖLÜM FRAGMANI - 2

YASAK ELMA 54. BÖLÜM FRAGMANI

Teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılmaz hale getiriliyorFırat'ın doğusunda Barış Pınarı Harekât bölgesinde tespit edilen PKK/YPG’li teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılamaz hale getiriliyor.
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