28.10.2019 - 09:50 |
Yasak Elma 54. bölüm fragmanında Halit, Yıldız konusunda ikileme düşüyor!
Yasak Elma dizisi 54. bölüm fragmanı yayınlandı. Bu akşam Fox TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Yasak Elma dizisinde Yıldız'ın Halit'ten boşanmak için hazırlıklarına devam etmektedir. Halit ilk kez bir kadının kendisinden ayrılmak istemesi ile ikileme düşmüştür. Ender ise Şahika'nın arkasındaki gücün peşine düşer. Yasak Elma 54. bölüm ile bu akşam ekrana gelecek.
Yasak Elma 54. bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Fox TV ekranında yayınlanan Yasak Elma dizisinde Yıldız, Halit'ten boşanma konusunda emin adımlar ile haraket etmektedir. Çocuğu ve annesi ile kalacak bir yer arayan Yıldız, Kaya'dan yardım ister. Boşanma aşamasında olan bir kadının bekar bir erkeğin evinde kalmasını mantıklı bulmayan Kaya, farklı bir alternatife yönelmesi için Yıldız'a tavsiyede bulunur.
Soluğu Ender'in yanında alan Yıldız, Zehra'nın kendisinden yardım istemesi ile büyük mutluluk yaşar. Halit ise ilk kez bir kadının kendisinden ayrılmak istemesi ile ikileme düşer. Yıldız ve Zehra'nın katıldığı organizasyon beklenmedik bir sürpriz ile sonlanacaktır
YASAK ELMA 54. BÖLÜM FRAGMANI