Yasak Elma 54. bölüm fragmanında Halit'ten Yıldız'a sürpriz teklif!

Yasak Elma ekrana gelen son bölüm ardından 54. yeni bölüm fragmanı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yasak Elma ekrana gelen son bölümde Yıldız amacına ulaşmış ve oğlunun Halit'den olduğunu ispat etmişti. Şahika için işler yolunda gitmezken Yıldız'ın Şahika veya biz teklifi karşısında şaşkına dönen Halit ilk önce bu duruma soğuk yaklaşırken yayınlanan yeni bölüm fragmanında Halit'in Yıldız'ın getirdiği boşanma kağıdını imzalamaması ve yeniden deneyelim teklifini sunması Yıldız'ın yeniden güçlü konuma geldiğini gösteriyor. Ender dört koldan Şahika hakkındaki gerçekleri ortaya çıkarırken Leyla'nın foyası da ortaya çıkacaktır.

Yasak Elma 54. yeni bölüm fragmanı ile 28 Ekim Pazartesi akşamı Fox TV'de..

YASAK ELMA 54. BÖLÜM FRAGMANI