22.10.2019 - 07:21 |
Yasak Elma 54. bölüm fragmanında Halit'ten Yıldız'a sürpriz teklif!
Yasak Elma 53. bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Pazartesi akşamları ekrana gelen Yasak Elma dizisinde bu hafta Yıldız, yeni dünyaya gelen bebeğinin Halit'ten olduğunu ispat etmiş. Şahika karşısında güçlü konuma gelmişti. Ender ve Yıldız, Şahika'nın foyasını ortaya çıkarmak için çalışırken bir taraftan da Yıldız, Halit'i yeniden elde etmek için çabalar. Peki Yasak Elma yayınlanan 54. bölüm fragmanında neler yaşanacak?
Yasak Elma ekrana gelen son bölüm ardından 54. yeni bölüm fragmanı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yasak Elma ekrana gelen son bölümde Yıldız amacına ulaşmış ve oğlunun Halit'den olduğunu ispat etmişti. Şahika için işler yolunda gitmezken Yıldız'ın Şahika veya biz teklifi karşısında şaşkına dönen Halit ilk önce bu duruma soğuk yaklaşırken yayınlanan yeni bölüm fragmanında Halit'in Yıldız'ın getirdiği boşanma kağıdını imzalamaması ve yeniden deneyelim teklifini sunması Yıldız'ın yeniden güçlü konuma geldiğini gösteriyor. Ender dört koldan Şahika hakkındaki gerçekleri ortaya çıkarırken Leyla'nın foyası da ortaya çıkacaktır.
Yasak Elma 54. yeni bölüm fragmanı ile 28 Ekim Pazartesi akşamı Fox TV'de..
YASAK ELMA 54. BÖLÜM FRAGMANI
Zincirleme kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandıDüzce D-100 karayolu’nda 1’i kamyon 3 araç kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Kamyonun şoför mahaline sıkışan sürücü ve 1 yolcuyu kurtarmak için İtfaiye ekipleri, Arama kurtarma ekipleri ve acil sağlık ekipleri seferber oldu. Dakikalar süren kurtarma çalışması sonucunda şoför ölü olarak, yolcu ise yaralı olarak sıkıştıkları yerden kurtarıldı.