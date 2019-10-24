Yasak Elma 54. yeni bölüm fragmanı... Herkesin foyası ortaya çıkıyor

Yasak Elma 54. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Ender, Şahika'yı bitirmekte kararlı... Kendisine oyunların intikamını almak isteyen Ender hem Leyla'nın hem de Şahika'nın ipliğini ortaya çıkarma peşinde... Yıldız ise tam boşanmak için imzayı atacakken Halit "Bir daha deneyelim." teklifinde bulunuyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halit’in kayıp bebeği bulup gelmesi, Şahika’nın kurduğu düzenin yavaş yavaş yıkılmasına yol açarken, Şahika yeni bir plan geliştirir. Ender ve Yıldız güç birliği yaparak Şahika’nın foyalarını ortaya çıkarmaya çalışırlar. Halit oğlundan ayrı kalmayacağını herkese ilan edip, Yıldız’ı yalıya geri çağırır. Ancak Yıldız, ilişkisiyle ilgili nihai kararı vermiştir.