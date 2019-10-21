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21.10.2019 - 22:38 |

Yasak Elma 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 53. son bölümde Yıldız...

Fox TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Yasak Elma 53. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümüne Yıldız'ın elinde boşanma celbi ile gelmesi ile damga vurdu. Peki heyecanla araştırılan Yasak Elma 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 53. son bölümde Yıldız...

YASAK ELMA 53. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasak Elma dizisinde bu hafta Yıldız nihayet yeni dünyaya gelen çocuğun Halit'den olduğu gerçeğini ortaya çıkarmayı başarmıştır. Halit'e ya biz ya o kadın seçeneğini sunan Yıldız evde yeniden güçlü konuma gelmeye başlamış Şahika'nın kurduğu düzen alt üst olmaya başlamıştır.

Halit çocuğunun görememe riskini göz önünde bulundurmaz bile. Halit Can'ın sünnet düğünü için yapılan partiye Yıldız istediği herkesi çağırma ayrımcılığına erişmiş ve Ender'i de bu oyunun içine sokmayı başarmıştır. Yıldız'ın planları elbetteki bununla da sona ermeyecektir. En büyük şoku Halit, Yıldız'ın elinde boşanma celbi ile gelmesi ile yaşayacaktır. 

YASAK ELMA 54. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yasak Elma 54. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

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