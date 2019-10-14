14.10.2019 - 22:34 |
Yasak Elma 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yıldız'ın yeni planı...
FOX TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Yasak Elma, bu akşam 53. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Oldukça heyecanlı geçen dizinin son bölümüne Yıldız'ın yeni planı damga vurdu. Peki şimdiden araştırılmaya başlanan Yasak Elma 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
YASAK ELMA 53. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bebek ile ilgili sorunlar çözülüyor. Halit, bebeğin kendisinin olduğunu öğrenince Yıldız'a bir adım atıyor. Fakat Yıldız'ın yeni bir planı var. Şahika ise bebekle ilgili olayların planladığı gibi gitmemesinin sıkıntısını yaşıyor. Yeni planı ne olacak?
YASAK ELMA 54. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Yasak Elma 54. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...