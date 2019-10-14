MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemYasak Elma 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yıldız'ın yeni planı...
14.10.2019 - 22:34 |

Yasak Elma 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yıldız'ın yeni planı...

FOX TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Yasak Elma, bu akşam 53. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Oldukça heyecanlı geçen dizinin son bölümüne Yıldız'ın yeni planı damga vurdu. Peki şimdiden araştırılmaya başlanan Yasak Elma 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yıldız'ın yeni planı...

YASAK ELMA 53. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bebek ile ilgili sorunlar çözülüyor. Halit, bebeğin kendisinin olduğunu öğrenince Yıldız'a bir adım atıyor. Fakat Yıldız'ın yeni bir planı var. Şahika ise bebekle ilgili olayların planladığı gibi gitmemesinin sıkıntısını yaşıyor. Yeni planı ne olacak?

YASAK ELMA 54. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yasak Elma 54. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

 

Katil zanlısından tüyler ürperten ifadelerAntalya’da kafasına poşet geçirilip, el ve ayakları bağlı halde ölü bulunan belediye çalışanını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 3 sanık hakim karşısına çıktı. Sanıklardan Muhammet Y.'nin ifadeleri ise tüyleri ürpertti.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cinayette kan donduran ifadeler: Kafasına poşet geçirmeden önce

Cinayette kan donduran ifadeler: Kafasına poşet geçirmeden önce

Yasak Elma 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yıldız'ın yeni planı...

Yasak Elma 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yıldız'ın yeni planı...

"Kayseri hipnoz" davasında Karadağ'a 12 yıl hapis cezası

"Kayseri hipnoz" davasında Karadağ'a 12 yıl hapis cezası

İstanbul'da silahlı çatışma: Yaralılar var

İstanbul'da silahlı çatışma: Yaralılar var

Sıradaki Haber