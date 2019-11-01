Yasak Elma 55. yeni bölüm fragmanı... Şahika'dan Ender'i mat edebilecek mi?

Yasak Elma 55. bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde evdeki davete herkes katılıyor. Ve Şahika sahneye çıktıktan sonra Yiğit'in Ender ve Kaya'nın oğlu olduğunu söylüyor. Herkes şoka girerken Ender ve Kaya'nın nasıl bir savunma yapacağı merak ediliyor. Öte yandan Yiğit'in ne yapacağı da merakla bekleniyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız’ın Halit’ten ayrılmak istemesi, Halit’te şok etkisi yaratır. Yıldız, boşanma aşamasında çok dikkatli olmak zorunda olduğu için çeşitli önemler alırken, Ender, Şahika’nın arkasındaki gücün peşine düşer. Zehra, kitabının tanıtımı için Yıldız’dan yardım ister. İlk kez bir kadın tarafından terk edilecek olma duygusu ise Halit’i ikileme düşürür.