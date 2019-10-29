Yasak Elma 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Şahika ortalığı ateşe verdi

Yasak Elma 55. bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde Şahika özel günde çok özel bilgiler paylaştı. Ender ve Yıldız'ı bitirmeyi kafasına koyan ve Halit'i ele geçirmeye çalışan Şahika, Yiğit'in Kaya ve Ender'in oğlu olduğunu söylüyor. Yiğit neye uğradığını şaşırırken Ender ve Kaya suspus! Yeni bölümde işler bayağı bir karışacağa benziyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız’ın Halit’ten ayrılmak istemesi, Halit’te şok etkisi yaratır. Yıldız, boşanma aşamasında çok dikkatli olmak zorunda olduğu için çeşitli önemler alırken, Ender, Şahika’nın arkasındaki gücün peşine düşer. Zehra, kitabının tanıtımı için Yıldız’dan yardım ister. İlk kez bir kadın tarafından terk edilecek olma duygusu ise Halit’i ikileme düşürür.