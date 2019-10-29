MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemYasak Elma 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Şahika ortalığı ateşe verdi
29.10.2019 - 09:31 |

Yasak Elma 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Şahika ortalığı ateşe verdi

Yasak Elma 54. bölüm dün akşam ekrana geldi. Son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. 55. bölümde çok acayip şeyler olacak.

Yasak Elma 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Şahika ortalığı ateşe verdi

Yasak Elma 55. bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde Şahika özel günde çok özel bilgiler paylaştı. Ender ve Yıldız'ı bitirmeyi kafasına koyan ve Halit'i ele geçirmeye çalışan Şahika, Yiğit'in Kaya ve Ender'in oğlu olduğunu söylüyor. Yiğit neye uğradığını şaşırırken Ender ve Kaya suspus! Yeni bölümde işler bayağı bir karışacağa benziyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

 Yıldız’ın Halit’ten ayrılmak istemesi, Halit’te şok etkisi yaratır. Yıldız, boşanma aşamasında çok dikkatli olmak zorunda olduğu için çeşitli önemler alırken, Ender, Şahika’nın arkasındaki gücün peşine düşer. Zehra, kitabının tanıtımı için Yıldız’dan yardım ister. İlk kez bir kadın tarafından terk edilecek olma duygusu ise Halit’i ikileme düşürür.

 

Otomobillerin çarpışması kameradaBursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla bir kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hafif ticari aracın çarptığı, motosikletli kurye kurtarılamadı

Hafif ticari aracın çarptığı, motosikletli kurye kurtarılamadı

AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınav takvimi belli oldu

AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınav takvimi belli oldu

Yer: Ceylanpınar! Evlerine havan mermilerini görünce...

Yer: Ceylanpınar! Evlerine havan mermilerini görünce...

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) 'EYT çıkacak mı?' diye soruyor. İşte son durum...

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) 'EYT çıkacak mı?' diye soruyor. İşte son durum...

Sıradaki Haber