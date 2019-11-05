Yasak Elma 56. bölüm fragmanı! Ender-Şahika savaşı kızışıyor

Yasak Elma 55. bölümü ile dün akşam TV ekranında izleyici ile buluştu. Halit'in Yıldız'dan boşanmak istememesi üzerine Yıldız büyük bir şok yaşar. Ender ise ısrarla Yıldız'ı Halit'e geri dönmesi konusunda ikna etmeye çalışır. Şahika'yı köşeye sıkıştırmayı hedefleyen Ender ekrana gelen Yasak Elma so bölümde amacına ulaştı. Ender'in bu hamlesi karşısında Şahika eteğindeki tüm taşları ortaya döktü.

Yiğit'in Kaya ve Ender'in oğlu olduğunu açıklaması herkeste şok etkisi yarattı. Ende durumdan haberdar olduğu için çok fazla etkilenmezken Şahika'nın itiraflarının ardından Halit, evlenmeyi düşündüğü kadını evden kovdu. Yayınlanan Yasak Elma 56. bölüm fragmanında Yiğit zor bir hayat yaşadığı için annesi olduğunu öğrendiği Ender'e sitem ediyor. Şahika'ya abisi Kaya dahil sırtını dönerken Şahika kozlarını oynamaya devam ediyor. Halit aldığı bir telefonun ardından yere seriliyor.

Peki Şahika'nın son hamlesi ne oldu?

YASAK ELMA 56. BÖLÜM FRAGMANI