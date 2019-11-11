Yasak Elma 56. bölüm fragmanı! Savaş kızışıyor

Yasak Elma dizisi 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Şahika ekrana gelen son bölümde Yiğit'in Ender ve Kaya'nın oğlu olduğunu açıklamıştı. Halit başta olmak üzere evdeki herkes neye uğradığını şaşırırken en büyük şoku ise Yiğit yaşamıştı. Geçirdiği zor günler aklına geldikçe deliye dönen Yiğit annesi Ender'den hesap soracaktır.

Halit'i ve tüm planlarını kaybeden Şahika ise yeni bir savaşın fitilini ataşleyecektir. Şahika'nın yeni hamlesi ise Halit'in bir anda yere yığılmasına neden olacaktır. Ender ve Şahika arasındaki savaşın kazananı kim olacaktır? Yasak Elma nefes kesen yeni bölüm ile bu akşam Fox TV ekranında...

YASAK ELMA 56. BÖLÜM FRAGMANI