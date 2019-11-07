Yasak Elma 56. bölüm fragmanında Halit fenalaşıyor

Yasak Elma dizisi 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Salı akşamları ekrana gelen Yasak Elma dizisinde bu hafta Halit duyduklarının ardından Şahika'yı evden kovar. Yıldız her geçen gün kıymete binmektedir. Kaya ve Ender'in çocuğu olduğunu öğrenen Yiğit ise neye uğradığını şaşırır. Ender'in kendisinden özür dilemek istemesi karşısında deliye döner.

Yılların hesabını Ender'den sormaya kararlıdır. Şahika açıklamaların ardından Kaya'yı ziyarete gitse de ondan da beklenen tepkiyi alacaktır. İyice köşeye sıkışan Şahika son hamlesini yapacaktır. Halit'in aldığı bir haberle bir anda yere yığılması Şahika'nın son hamlesi ile bağlantılı olacaktır.

YASAK ELMA 56. BÖLÜM FRAGMANI