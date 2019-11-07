07.11.2019 - 10:23 |
Yasak Elma 56. bölüm fragmanında Halit fenalaşıyor
Fox TV ekranında yayınlanan Yasak Elma dizisi 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ekrana gelen Yasak Elma dizisi son bölümde Şahika'nın gerçekleri birer birer açıklaması herkesi şoke etti. Duyduklarına inanamayan Halit, Şahika'yı evden kovdu. Kaya ile konuşmak isteyen Şahika'ya abisi de sert çıktı. Yiğit ise annesi olduğunu öğrendiği Ender'den zorlu geçen yılların hesabını sorar. Yasak Elma 56. bölüm ile 12 Kasım'da Fox TV'de...
Yasak Elma dizisi 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Salı akşamları ekrana gelen Yasak Elma dizisinde bu hafta Halit duyduklarının ardından Şahika'yı evden kovar. Yıldız her geçen gün kıymete binmektedir. Kaya ve Ender'in çocuğu olduğunu öğrenen Yiğit ise neye uğradığını şaşırır. Ender'in kendisinden özür dilemek istemesi karşısında deliye döner.
Yılların hesabını Ender'den sormaya kararlıdır. Şahika açıklamaların ardından Kaya'yı ziyarete gitse de ondan da beklenen tepkiyi alacaktır. İyice köşeye sıkışan Şahika son hamlesini yapacaktır. Halit'in aldığı bir haberle bir anda yere yığılması Şahika'nın son hamlesi ile bağlantılı olacaktır.
YASAK ELMA 56. BÖLÜM FRAGMANI
'İlk kez böyle bir şey oluyor' Bir anda topraktan çıkmaya başladı!Rize'de merkeze bağlı Bozkale köyünde yeraltından çıkan buhar, görenleri endişelendirdi. Köye gelen maskeli ve özel kıyafetli ekipler, alanda ölçüm yaptı, aldıkları toprak ve buhar numunesini incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. İlk tespitlere göre tehlike sınırı altındaki amonyak olduğu belirtilen buharla ilgili kesin sonuç bekleniyor.