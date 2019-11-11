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11.11.2019 - 22:41 |

Yasak Elma 56. son bölümde Şahika'dan büyük hamle! 57. yeni bölüm fragmanı...

Fox TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Yasak Elma 56. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümüne Şahika'nın Halit’i kaybedecek olduğunu anlayıp yenilgisinin bedelini herkese çok ağır bir şekilde ödetmeye karar vermesi damga vurdu. Peki heyecanla araştırılan Yasak Elma 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma 56. son bölümde Şahika'dan büyük hamle! 57. yeni bölüm fragmanı...

YASAK ELMA 56. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahika’nın tüm gerçekleri söylemesi Halit, Ender, Kaya ve Yiğit’in hayatını tamamen değiştirecektir. Şahika kendini aklamak adına yeni bir plan yapma hazırlığındayken, Halit ona olan güvenini yitirmeye başlar. Şahika Halit’i kaybedecek olduğunu anlar ve yenilgisinin bedelini herkese çok ağır bir şekilde ödetmeye karar verir.

YASAK ELMA 57. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yasak Elma 57. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

Terörden gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Azim Yacan tutuklandıVan'da haklarında yürütülen terör soruşturması nedeniyle gözaltına alınan HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ve meclis üyesi Şehsade Kurt tutuklandı.
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