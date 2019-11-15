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15.11.2019 - 11:30 |

Yasak Elma 57. bölüm 2. fragmanı... Yeni fragmanda eğlenceli anlar

Yasak Elma 57. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni fragmanında hem Zehra hem de Yıldız Halit'in sinirlerini bozuyor. İşte detaylar..

Yasak Elma 57. bölüm 2. fragmanı... Yeni fragmanda eğlenceli anlar

Yasak Elma 57. bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde bir taraftan gerilim bir taraftan eğlenceli anlar yaşanıyor. Yıldız'ın Halit ile olan düşünceleri kahkaha attırıken Zehra'nun getirdiği kişi Halit'in sinirlerini zıplatıyor.

YASAK ELMA İLK FRAGMAN

Yasak Elma 57. bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde Nadir hapisten çıkıyor. Halit'in endişe artarken yeni ortak nadir hem Yıldız'la hem de Ender'le yakın ilişkiler kuruyor. Ve sonunda da yeni ortak bombayı patlatıyor. Şimdi herkes Nadir'in işe aldığı ismi merak ediyor.

 

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