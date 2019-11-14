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14.11.2019 - 16:34 |

Yasak Elma 57. bölüm fragmanı yayınlandı... Nadir'in işe aldığı isim kim?

Yasak Elma 57. bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde Nadir çıkageliyor. Nadir'in gelişi ise tüm dengeleri değiştireceğe benziyor.

Yasak Elma 57. bölüm fragmanı yayınlandı... Nadir'in işe aldığı isim kim?

Yasak Elma 57. bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde Nadir hapisten çıkıyor. Halit'in endişe artarken yeni ortak nadir hem Yıldız'la hem de Ender'le yakın ilişkiler kuruyor. Ve sonunda da yeni ortak bombayı patlatıyor. Şimdi herkes Nadir'in işe aldığı ismi merak ediyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahika’nın tüm gerçekleri söylemesi Halit, Ender, Kaya ve Yiğit’in hayatını tamamen değiştirecektir. Şahika kendini aklamak adına yeni bir plan yapma hazırlığındayken, Halit ona olan güvenini yitirmeye başlar. Şahika Halit’i kaybedecek olduğunu anlar ve yenilgisinin bedelini herkese çok ağır bir şekilde ödetmeye karar verir.

 

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