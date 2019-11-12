Yasak Elma 57. bölüm fragmanında Halit'in korkulu rüyası gerçek oluyor!

Yasak Elma 56. son bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Şahika'yı evden kovan Halit, Yıldız ve çocuğu ile ilgilenmeye başlar. Şahika ise henüz elindeki tüm kozları oynamamıştır. Şahika'nın arkasındaki gizli güç ekrana gelecek olan yeni bölümde kendisini gösterecektir. Yasak Elma ekrana gelen son bölümde Halit ve Yıldız yedikleri yemeğin ardından bir anda fenalaşıp yere yığılır.

Hastaneye kaldırılan çiftin hayati bir tehlikesi yoktur. Halit adamlarına Nadir Kılıç'ın hapisten çıkıp çıkmadığı konusunda bir araştırma yapmalarını ister. Ama Nadir'in artık saklanmak için bir engeli yoktur. Şahika sayesinde şirketin içine sızan Nadir, artık şirketin yeni ortağıdır. Yasak Elma nefes kesen yeni bölüm ile 18 Kasım Pazartesi akşamı Fox TV'de...

YASAK ELMA 57. BÖLÜM FRAGMANI