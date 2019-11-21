Yasak Elma 58. bölüm fragmanı yayınlandı! Dengeler allak bullak oldu

Yasak Elma 58. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Nadir, Yıldız'ın peşini bırakmazken Yıldız endişe halinde... Halit bu durumdan rahatsız ve Nadir'e karısının peşini bırakmasını söylüyor. Öte yandan Şahika'nın iddialı bir şekilde toplantı odasına girmesi dengeleri allak bullak ediyor. Yiğit ise Kaya ile Ender'in evlenmesini istiyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahika’nın ortadan kayboluşu onu herkesin gözünde tek suçlu haline getirmiştir. Halit, Yıldız ve Ender’in haklı çıkmasının burukluğunu yaşarken, Şahika’nın arkasındaki gizli gücün kendisinden intikam almak için dönen eski dostu Nadir olduğunu öğrenir. Nadir ve Halit yüzleşmesinde, Nadir’in getirdiği sürpriz isim tüm dengeleri alt üst edecektir.