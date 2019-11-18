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18.11.2019 - 22:27 |

Yasak Elma 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 57. son bölümde Nadir, intikam için...

Fox TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Yasak Elma 57. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümüne Nadir ise intikam almak için geri dönmesi damga vurdu damga vurdu. Peki heyecanla araştırılan Yasak Elma 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 57. son bölümde Nadir, intikam için...

YASAK ELMA 57. YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahika'nın ortalığı birbirine katmasının ardından ortadan sessiz sedasız kaybolması herkesin gözünde tek suçlu olduğu imajını yaratmıştır. Halit ise Ender ve Yıldız'a karşı oldukça mahçuptur. Söylenenleri bir türlü dinlemeyip her defasında Şahika'ya inanan Halit gerçeklerin birer birer ortaya çıkması ile büyük üzüntü yaşayacaktır.

Şahika'nın arkasındaki gizli güç ise Halit eski dostu Nadir'dir. Nadir ise intikam almak için geri dönmüştür. Şahika sayesinde holding'in içine sızmayı başaran Nadir şimdi Halit'in tam karşısında ortağı olarak oturacaktır. Yaşanan bu durum Halit cephesinde mutlululuk yaratmasa da mücadeleden de kaçmayacaktır. 

YASAK ELMA 58. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yasak Elma 58. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

Ölü bulunan çiftçinin evinde 'kimyasal madde' şüphesiAntalya'da, sabah saatlerinde, sosyal medya hesabından 'Dünyaya başkalarının mutluluğunu izlemeye gelmiş gibiyim' paylaşımı yapan çiftçi Ali Abay (45), çiftlik evinde ölü bulundu. Polisin evdeki koku nedeniyle kimyasal madde zehirlenmesinden şüphelenmesi üzerine AFAD ekiplerince inceleme yapıldı. İncelemede herhangi bir bulguya rastlanılmazken, Polis, Abay'ın şüpheli ölümü ile ilgili inceleme başlatıldı.
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