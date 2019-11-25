Yasak Elma 58. yeni bölüm fragmanında Nadir-Halit savaşı kızışıyor!

Yasak Elma dizisi 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Yasak Elma dizisinde Halit'in eski dostu Nadir'in intikam için geri dönmesinin ardından Halit, Nadir ve Ender arasında yapılan işbirliğini öğrenince büyük şok yaşar. Nadir, Halit'i alt etmek için sürekli olarak yeni yöntemler aramaya çalışır ve aradığı ismin Yıldız olduğuna karar verir.

Yıldız, Nadir'in kendisine olan ilgi ve alakasından şüphelenir şirkette köşe bucak Nadir'den kaçar. Yaşanan bu durum Halit'in dikkatinden kaçmaz. Halit, Nadir'i karısından uzak durması için uyarır. Şahika'nın oyunlarının ardından Yıldız'ın masum olduğunu öğrenen Halit, Yıldız'a daha ilgilie davranmaya başlar.

Nadir, Ender ve Halit savaşında, Halit'in hamlesi ise herkesi şaşkına çevirir.

YASAK ELMA 58. BÖLÜM FRAGMANI