Yasak Elma 58. yeni bölüm fragmanında Şahika geri dönüyor!

Yasak Elma dizisi 57. bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Yaşanan olayların tek sorumlusu olarak kalan Şahika'nın yaptıklarını sindirmeye çalışan aile bir taraftan da yeniden bir arada olabilmenin mutluluğu içerisindedir. Yıldız'ın umursamaz tavrına rağmen Halit'in yaşanan bu olayların ardından Yıldız'a olan ilgisi bir kat daha artmıştır. Boşanmak ve evli kalmak arasında şüpheleri olan Yıldız, Halit'in eksi ve artılarını bir kağıda dökmeye karar verir.

Ekrana gelen son bölüm ardından yayınlanan 58. yeni bölüm fragmanında Yiğit annesi ve babası olduğunu öğrendiği Ender ve Kaya'ya evleneceksiniz teklifinde bulunur. Kaya ise bu duruma çok sıcak yaklaşmaz. Ender ise duruma daha ılımlı yaklaşır. Öte yandan Nadir iyiden iyiye şirkette yerini almıştır. Yıldız'a ilgisini ortaya koyan Nadir'in yaklaşımı Halit'i oldukça rahatsız edecektir. Öte yandan şirkette pay sahibi olan herkesi bir araya toplayan Halit'in sürprizi ise Şahika mı olacaktır?

YASAK ELMA 58. YENİ BÖLÜM FRAGMANI