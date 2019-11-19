Yasak Elma 58. yeni bölüm fragmanında Şahika geri dönüyor!
Fox TV ekranında yayınlanan sevilen dizi Yasak Elma 57. son bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Yasak Elma ekrana gelen son bölüm ardından 58. yeni bölüm fragmanı hemen yayınlandı. Yiğit annesi ve babası olduğunu öğrendiği Kaya ve Ender'e evleneceksiniz teklifi ile gelir. Şirkette Yıldız ile tanışma fırsatı bulan Nadir, Halit'i kıskandırmak için Yıldız'ı kendine hedef mi seçecektir. Öte yandan tüm şirketi bi araya toplayan Halit, Şahika ile yeniden çalışmak zorunda mı kalacaktır. Yasak Elma 58. yeni bölüm fragmanı ile 25 Kasım Pazartesi akşamı Fox TV'de...
Yasak Elma dizisi 57. bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Yaşanan olayların tek sorumlusu olarak kalan Şahika'nın yaptıklarını sindirmeye çalışan aile bir taraftan da yeniden bir arada olabilmenin mutluluğu içerisindedir. Yıldız'ın umursamaz tavrına rağmen Halit'in yaşanan bu olayların ardından Yıldız'a olan ilgisi bir kat daha artmıştır. Boşanmak ve evli kalmak arasında şüpheleri olan Yıldız, Halit'in eksi ve artılarını bir kağıda dökmeye karar verir.
Ekrana gelen son bölüm ardından yayınlanan 58. yeni bölüm fragmanında Yiğit annesi ve babası olduğunu öğrendiği Ender ve Kaya'ya evleneceksiniz teklifinde bulunur. Kaya ise bu duruma çok sıcak yaklaşmaz. Ender ise duruma daha ılımlı yaklaşır. Öte yandan Nadir iyiden iyiye şirkette yerini almıştır. Yıldız'a ilgisini ortaya koyan Nadir'in yaklaşımı Halit'i oldukça rahatsız edecektir. Öte yandan şirkette pay sahibi olan herkesi bir araya toplayan Halit'in sürprizi ise Şahika mı olacaktır?
YASAK ELMA 58. YENİ BÖLÜM FRAGMANI