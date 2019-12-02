Yasak Elma 59. son bölümde Şahika döndü ve Yıldız ile Halit... 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YASAK ELMA 59. YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?



Şahika’nın dönüşü Yıldız ve Halit’in arasının açılmasına neden olur. Nadir ve Ender, Şahika’yı göndermek için ellerinden geleni yaparlarken, Yıldız oldukça tedirgindir. Şahika’nın ise, gelmesinin ardında bambaşka bir planı vardır.

YASAK ELMA 60. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



