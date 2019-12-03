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03.12.2019 - 09:23 |

Yasak Elma 60. bölüm fragmanı yayınlandı! Savaş kızışıyor!

Fox TV ekranında yayınlanan Yasak Elma dizisi 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Yasak Elma dizisi son bölüm ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanında Şahika ipleri eline alıyor. Şirket içerisinde yaşanan Nadir, Şahika, Halit ve Ender savaşı yeni bir boyut kazanıyor. Yasak Elma 60. yeni bölüm fragmanı ile Pazarrtesi akşamı ekrana gelecek.

Yasak Elma 60. bölüm fragmanı yayınlandı! Savaş kızışıyor!

Yasak Elma dizisi 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen sevilen dizi Yasak Elma yayınlanan yeni bölüm fragmanında şirketteki Şahika, Nadir, Ender ve Halit savaşı yeni bir boyut kazanıyor. Şahika, Leyla'yı şirkete getirerek Halit'i saf dışı bırakmanın hesaplarını yapıyor. Öte yandan Nadir, Yıldız üzerinden Halit'i vurmaya çalışırken sürpriz hediye ile herkesi şok ediyor. Halit'e Yıldız'ın resmini çizdiren Nadir, herkeste büyük şaşkınlık yaşanmasına neden oluyor.

 YASAK ELMA 60. BÖLÜM FRAGMANI

 

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