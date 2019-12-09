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09.12.2019 - 23:44 |

Yasak Elma 60. son bölümde Şahika, Yıldız ile Halit'i alt etmek için... 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fox TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Yasak Elma 60. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümüne Şahika'nın dönüşünün Halit ve Yıldız arasında büyük bir gerilime yol açması vurdu damga vurdu. Peki heyecanla araştırılan Yasak Elma 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma 60. son bölümde Şahika, Yıldız ile Halit'i alt etmek için... 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YASAK ELMA 60. YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahika’nın iş birliği teklifini mecburen kabul etmek zorunda kalan Ender, bir taraftan Şahika’nın verdiği görevleri yaparken bir taraftan da ondan kurtulmanın yollarını arar. Şahika’nın ilk planı Halit ve Yıldız’ı ayırmaktır ve bunun için Ender’in yardımına ihtiyacı vardır. Ender ise başka bir oyunla bir taşla iki kuş vurma peşindedir.

YASAK ELMA 61. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT Özel'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de hatta uluslararası sularda da bu çalışmaları sürdüreceğiz." dedi.
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