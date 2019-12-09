Yasak Elma 60. son bölümde Şahika, Yıldız ile Halit'i alt etmek için... 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YASAK ELMA 60. YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?



Şahika’nın iş birliği teklifini mecburen kabul etmek zorunda kalan Ender, bir taraftan Şahika’nın verdiği görevleri yaparken bir taraftan da ondan kurtulmanın yollarını arar. Şahika’nın ilk planı Halit ve Yıldız’ı ayırmaktır ve bunun için Ender’in yardımına ihtiyacı vardır. Ender ise başka bir oyunla bir taşla iki kuş vurma peşindedir.

YASAK ELMA 61. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



