Yasak Elma 61. bölüm 2. fragmanı... Zehra bebeği kaybetti

Yasak Elma 61. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde Yıldız bebeğini Zehra'ya emanet ediyor fakat Zehra bebeği kaybediyor. Bu durum Halit'i çileden çıkarırken Ender ile Yıldız dedektifçilik oynayıp Şahika'nın peşine düşüyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahika’nın iş birliği teklifini mecburen kabul etmek zorunda kalan Ender, bir taraftan Şahika’nın verdiği görevleri yaparken bir taraftan da ondan kurtulmanın yollarını arar. Şahika’nın ilk planı Halit ve Yıldız’ı ayırmaktır ve bunun için Ender’in yardımına ihtiyacı vardır. Ender ise başka bir oyunla bir taşla iki kuş vurma peşindedir.