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12.12.2019 - 10:34 |

Yasak Elma 61. bölüm 2. fragmanı... Zehra bebeği kaybetti

Yasak Elma 61. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Yıldız, Zehra'ya bebeği emanet ediyor ama Zehra'nın aklı bir karış havada... Kardeşini gezmeye çıkaran Zehra pusetleri karıştırınca olanlar oluyor.

Yasak Elma 61. bölüm 2. fragmanı... Zehra bebeği kaybetti

Yasak Elma 61. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde Yıldız bebeğini Zehra'ya emanet ediyor fakat Zehra bebeği kaybediyor. Bu durum Halit'i çileden çıkarırken Ender ile Yıldız dedektifçilik oynayıp Şahika'nın peşine düşüyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahika’nın iş birliği teklifini mecburen kabul etmek zorunda kalan Ender, bir taraftan Şahika’nın verdiği görevleri yaparken bir taraftan da ondan kurtulmanın yollarını arar. Şahika’nın ilk planı Halit ve Yıldız’ı ayırmaktır ve bunun için Ender’in yardımına ihtiyacı vardır. Ender ise başka bir oyunla bir taşla iki kuş vurma peşindedir.

 

ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.
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