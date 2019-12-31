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31.12.2019 - 00:05 |

Yasak Elma 63. son bölümde Ender ve Yıldız'ın kusursuz planı... Yasak Elma 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fox TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Yasak Elma 63. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümüne Ender ve Yıldız'ın Leyla'yı göndermek için yaptığı kusursuz planları damga vurdu. Peki heyecanla araştırılan Yasak Elma 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma 63. son bölümde Ender ve Yıldız'ın kusursuz planı... Yasak Elma 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YASAK ELMA 63. YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Leyla ve Halit birlikteliğinden iyice şüphelenmiştir, ne yapacağını düşünürken yardım isteyeceği tek kişi Ender’dir. Ender ve Yıldız kusursuz bir plan yaparak Leyla’yı gönderme derdine düşerler. Leyla başına gelenlerden sonra kendine yeni bir yandaş bulacak ve herkes için yeni bir dönem başlayacaktır.

YASAK ELMA 64. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yasak Elma 64. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

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