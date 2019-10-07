Yasak Elma fragman! Halit, Yıldız'ı hayatından çıkarıyor

Pazartesi akşamları yayınlanan Yasak Elma 52. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek.

YASAK ELME 52. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız, bebeğinin Halit'ten olduğunu ispat etmeye çalışırken, Ender kendisine Yıldız’dan bir fayda gelmeyeceğini anlamıştır. Şahika, Halit’i tamamen avucunun içine almayı başardığını düşünerek, planının geri kalanını uygulamaya koyar. Halit, Yıldız’ın ona ihanet ettiğini sanarak Yıldız’ı tamamen hayatından çıkarmak için harekete geçer. Yıldız perişan bir haldeyken yine ona eski düşmanı el uzatacaktır.

YASAK ELMA FRAGMAN