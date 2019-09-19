Yasak Elma fragmanı yayınlandı! Yasak Elma 50. bölümde neler olacak?

Yeni sezon bölümleri ile ekrana gelmeye başlayan Yasak Elma'nın 50. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde yine heyecan dolu dakikalar izleyenleri bekliyor.

Yasak Elma Pazartesi 20.00'de ekrana gelecek.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI