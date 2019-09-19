19.09.2019 - 13:44 |
Yasak Elma fragmanı yayınlandı! Yasak Elma 50. bölümde neler olacak?
Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan Yasak Elma'nın yeni bölümünde ortalık karışıyor. Yıldız'ı şok eden olay ne? Şahika işin peşini bırakmıyor. İşte Yasak Elma yeni bölümden ilk görüntüler...
Yeni sezon bölümleri ile ekrana gelmeye başlayan Yasak Elma'nın 50. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde yine heyecan dolu dakikalar izleyenleri bekliyor.
Yasak Elma Pazartesi 20.00'de ekrana gelecek.
YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Macaristan Başbakanı Orban, Türk Konseyi üyesi dışişleri bakanlarıyla görüştüTürk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Keneşi-Türk Konseyi) tanıtım ofisi açılışı için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Muhtar Tleuberdi ve Türk Keneşi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından kabul edildi.